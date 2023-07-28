В мотопарке Заречье Ковровского района стартуют всероссийские соревнования по мотоциклетному...

В мотопарке "Заречье" Ковровского района стартуют всероссийские соревнования по мотоциклетному спорту.Красиво и зрелищно. В эту субботу в мотопарке "Заречье" Ковровского района стартуют всероссийские соревнования по мотоциклетному спорту.В деревне Ручей любители скорости поборются за Кубок губернатора Владимирской области.29 июня в 11:30 зрители увидят состязания лучших мотогонщиков страны, а вечером, после награждения, для всех участников подготовлена концертная программа.В воскресенье мастерство покажут ветераны и спортсмены на мотоциклах с колясками и питбайках. Обещают, что трасса будет подготовлена идеально.