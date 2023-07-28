Два подростка на мопеде разбились насмерть в Муромском районе. По предварительным данным областной полиции, трагедия произошла на трассе Красная Горбатка – Чертково – Ольгино в ночь на 28

Два подростка на мопеде разбились насмерть в Муромском районе. По предварительным данным областной полиции, трагедия произошла на трассе Красная Горбатка – Чертково – Ольгино в ночь на 28 июля. В ДТП попали 19-летняя девушка и 17-летний юноша. Детали аварии правоохранители еще устанавливают. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен!