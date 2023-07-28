В одном из райцентров Владимирской области появится набережная за два миллиарда рублей. В...

В одном из райцентров Владимирской области появится набережная за два миллиарда рублей.В ближайшие 10 лет в Коврове могут появиться 2 новых объекта. Это набережная и бассейн на территории школы №17. Проекты сегодня обсудили на выездном заседании Экспертного совета программы развития Владимирской области. Слово Александру Сыпченко .Развитие малых городов - опора великой страны. Жители Коврова недавно сами определили, какие новые объекты нужны городу оружейников. С огромным отрывом в онлайн-голосовании победила набережная. Идея существует давно, но воплотить ее за счёт бюджета- не по силам. Благодаря программе развития Владимирской области такая возможность появилась.Евгения Никонова, жительница Коврова:- Я голосовала за строительство проекта "набережная" так как я считаю, что в нашем городе очень нужен данный проект, нужна благоустроенная зона. У меня у самой 2 детей и нам было бы очень приятно прийти просто погулять в благоустроенной зоне.Экспертный совет программы, Общественная палата региона, глава Коврова, местные депутаты идею поддержали.По самым скромным оценкам, строительство набережной обойдется в 2 миллиарда рублей. Эти средства пойдут на укрепление берегов Клязьмы, очистку русла реки и формирование зоны пляжного отдыха. Километровая набережная должна пройти от Комсомольского парка до фабрики Абельмана. Новый объект с нетерпением ждут все жители города, говорит автор проекта Денис Клеветов.Денис Клеветов, заместитель председателя Совета народных депутатов города Коврова:- Реализация данного проекта позволит в первую очередь закрепить молодежь на территории, что для нас как небольшого города Коврова очень серьезный вызов особенно для работодателей.Реализация- это не только колоссальные финансовые ресурсы, но и время. При поддержке проекта Правительством области воплотить его можно будет через 10 лет, говорит эксперт, член Общественной палаты Владимирской области Алексей Тарасов.Алексей Тарасов, член Общественной палаты Владимирской области:- В принципе все реально. Мы видим это на примере других городов Владимирской области, где появляется много объектов благоустройства, в том числе и набережные. И это придает городам новый импульс, новые силы.А это уже территория школы №17. Здесь может появиться новый бассейн с 25 метровой дорожкой. Проект- его стоимость 200 миллионов рублей- занял второе место в голосовании.Эдуард Зубов, депутат Совета народных депутатов города Коврова:- Здесь будут заниматься школьники, мы за здоровый образ жизни, за спортивные результаты, мы знаем, что вода исцеляет, вода лечит и даже когда после трудной контрольной, после трудных экзаменов можно всегда прийти будет и искупаться.Сейчас на месте будущего бассейна- долгострой. Его придётся сносить. 20 лет назад появлению объекта помешало отсутствие финансирования. Сейчас первоочередная задача- подготовить стройплощадку, говорит глава города Елена Фомина.Елена Фомина, глава города Коврова:- Разработка ПСД на снос и соответственно сам снос недостроенного бассейна, а далее уже рассмотрение возможности, что будет на этой территории. Либо это будет спортивная площадка, либо это будет действительно бассейн для 17 школы.Реализация этих проектов, безусловно, сделает Ковров- второй по величине город региона- более привлекательным и комфортным.Александр Сыпченко, Алексей Ковалев Вести-Владимир.