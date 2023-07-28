20-летняя жительница Петушков обокрала пункт выдачи заказов на 210 000 рублей. Девушка делала заказ, забирала его, а в электронных документах указывала, что товар не пришел. Об этом сообщила

20-летняя жительница Петушков обокрала пункт выдачи заказов на 210 000 рублей. Девушка делала заказ, забирала его, а в электронных документах указывала, что товар не пришел. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области. Благодаря придуманной схеме мошенница приобрела мобильный телефон, дорогую одежду и косметику. На злоумышленницу навели уголовное дело. Честь похищенного имущества девушка вернула. Ей