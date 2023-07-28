Сотрудницу пункта выдачи заказов маркетплейса, находящегося в Петушках, обвиняют в краже товаров на сумму более 210 тыс. рублей.

Сотрудницу пункта выдачи заказов маркетплейса, находящегося в Петушках, обвиняют в краже товаров на сумму более 210 тыс. рублей. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Владимирской области.С заявлением о пропаже имущества обратился директор предприятия. Подозрения полицейских пали на 20-летнюю работницу. Девушку задержали, и в ходе допроса она призналась в краже.Дама заказывала приглянувшийся товар, и когда он поступал на пункт выдачи, забирала себе. При этом в электронных документах фигурантка писала, что посылка просто не доехала до места назначения.В настоящий момент в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело. Часть приобретённых неправедным путём вещей девушка вернула.