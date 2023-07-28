В селе Спасское лишь после вмешательства прокуратуры Владимира привели в норму местную...

В селе Спасское лишь после вмешательства прокуратуры Владимира привели в норму местную плотину.Стало известно, что владимирской прокуратурой была проведена проверка соблюдения требований законодательства об охране окружающей среды при содержании земляной плотины в селе Спасское.Выяснилось, что собственником гидротехнического сооружения не была своевременно проведена очистка плотины, а также ее конструктивных элементов (шахты, колодца, ледозащитного сооружения). Они остро нуждались в ремонте.Местные жители жаловались, что в сливной коллектор попадали животные, потому что не было ограждения.Более того, как сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области:«Выявленные нарушения могли повлечь возникновение чрезвычайных ситуаций, поскольку в случае разрушения сооружения и прорыва воды возможно затопление прилегающих территорий, в том числе в период паводка...»Любопытно, что несмотря на решение суда, изначально было «неисполнение решения в добровольном порядке».В итоге возбуждено «исполнительное производство в отношении собственницы гидротехнического сооружения».Уточняется, что в настоящее время необходимые ремонтно-восстановительные работы всё же были проведены.Фото: пресс-служба прокуратуры Владимирской области