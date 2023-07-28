На улице Димитрова в городе Собинка Владимирской области закончился ремонт. Его протяженность составила 360 метров. Об этом сообщило Министерство транспорта в telegram-канале. В порядок

На улице Димитрова в городе Собинка Владимирской области закончился ремонт. Его протяженность составила 360 метров. Об этом сообщило Министерство транспорта в telegram-канале. В порядок привели участок между домами № 9 и № 26. Там обновили асфальт, заменили бордюр, устранили неровности на пешеходных переходах, заменили дорожные знаки. Также появились удобные пешеходные переходы, которые позволят быстро добираться