Жителя Судогодского района осудили за незаконный сбыт наркотического средства в значительном размере и повторное управление автомобилем в состоянии опьянения.

Жителя Судогодского района осудили за незаконный сбыт наркотического средства в значительном размере и повторное управление автомобилем в состоянии опьянения. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Владимирской области.Ранее 30-летнего мужчину уже лишали прав за вождение в нетрезвом виде, однако удостоверение он не сдал и продолжал ездить за рулём. В очередной раз злоумышленника остановили, когда он управлял машиной «Киа Спектра». Нарушитель отказался проходить освидетельствование на алкоголь, хотя по всем внешним признакам был нетрезв.Другое преступление мужчина совершил, когда продал наркотическое средство оперативнику. Сотрудник полиции находился на задании и действовал в рамках мероприятия «Проверочная закупка».В результате суд приговорил злодея к 4 годам и 1 месяцу заключения в колонии строгого режима. Иномарку «Киа Спектра» забрали в пользу государства.