В течение 3 следующих часов во Владимирской области разразится гроза с сильным дождём и северным...
В течение 3 следующих часов во Владимирской области разразится гроза с сильным дождём и северным ветром.
Наиболее вероятно это в ближайшие 1-3 часа, предупреждают пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.
Местами по области с сохранением до конца текущих суток ожидается гроза с дождём, местами сильным, отметили спасатели.
Также ожидается усиление северного ветра при грозе до 15 м/с.
Данные погодные явления повышают риски возникновения ЧС, связанных с повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, аварий на объектах энергоснабжения.
А также нарушений в работе водоотводящих систем дождевых стоков, увеличения количества ДТП на трассах местного и федерального значения, повреждения сельскохозяйственных культур.
Фото: https://www.pxfuel.com