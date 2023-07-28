В течение 3 следующих часов во Владимирской области разразится гроза с сильным дождём и северным...

В течение 3 следующих часов во Владимирской области разразится гроза с сильным дождём и северным ветром.Наиболее вероятно это в ближайшие 1-3 часа, предупреждают пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.Местами по области с сохранением до конца текущих суток ожидается гроза с дождём, местами сильным, отметили спасатели.Также ожидается усиление северного ветра при грозе до 15 м/с.Данные погодные явления повышают риски возникновения ЧС, связанных с повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, аварий на объектах энергоснабжения.А также нарушений в работе водоотводящих систем дождевых стоков, увеличения количества ДТП на трассах местного и федерального значения, повреждения сельскохозяйственных культур.Фото: https://www.pxfuel.com