В удмуртском детском лагере произошло ЧП – массовое отравление. По данным , симптому появились у 23 человек, 20 из которых – дети. Причины заражения пока не известны. Их пытаются выяснить ..

В удмуртском детском лагере произошло ЧП – массовое отравление. По данным , симптому появились у 23 человек, 20 из которых – дети.Причины заражения пока не известны. Их пытаются выяснить правоохранители, которые начали проверку. Об этом сообщает .Всего медики осмотрели 200 детей. отмечает, что пострадавшие болеют в легкой форме, один ребенок госпитализирован в состоянии средней тяжести.