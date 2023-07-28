49-летний водитель БМВ двигался по левой полосе в сторону Москвы. При повороте налево машина столкнулась с Газелью и врезалась в барьерное ограждение. От удара грузовой автомобиль съехал в

49-летний водитель БМВ двигался по левой полосе в сторону Москвы. При повороте налево машина столкнулась с Газелью и врезалась в барьерное ограждение. От удара грузовой автомобиль съехал в кювет. По счастливой случайности рядом с местом аварии проезжала пожарная машина. Как сообщают очевидцы в социальных сетях, спасатели оказали первую медицинскую помощь водителю БМВ до приезда медиков.