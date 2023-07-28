Как сообщает горадминистрация, она сменит изношенную спецтехнику «Центра управления городскими дорогами». Всего в этом году планируется закупить 29 единиц. В том числе два автогрейдера,

Как сообщает горадминистрация, она сменит изношенную спецтехнику «Центра управления городскими дорогами». Всего в этом году планируется закупить 29 единиц. В том числе два автогрейдера, лаповый погрузчик, бульдозер, шесть комплексных дорожных машин. Обновят и компактную технику для безопасной работы на ограниченных площадях. Чтобы избежать коммунального коллапса в осенне-зимний период, городские власти направили на закупку техники более