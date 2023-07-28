Город Владимир получит субсидии почти на 320 миллионов рублей для дорожного строительства. Об этом стало известно на заседании депутатов владимирского Горсовета. Эти средства поступят в

Город Владимир получит субсидии почти на 320 миллионов рублей для дорожного строительства. Об этом стало известно на заседании депутатов владимирского Горсовета. Эти средства поступят в качестве дотаций из областного бюджета в течение ближайших лет. Деньги будут направлены для разработки проектов двух автомобильных дорог: от площади Фрунзе до автодороги Ладога-Лунёво, а также дороги от Лыбедской магистрали