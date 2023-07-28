Владимирские молодогвардейцы подготовили и провели в Штабе общественной поддержки «Единой России»...

Владимирские молодогвардейцы подготовили и провели в Штабе общественной поддержки «Единой России» фотовыставку «Ангелы Донбасса».За девять лет войны, развязанной киевским режимом против мирного населения Донбасса, погибли 228 детей. Ежегодно во всех регионах России проходит День памяти детей. Владимирские молодогвардейцы подготовили и провели в Штабе общественной поддержки «Единой России» фотовыставку «Ангелы Донбасса». Главные посетители - делегация ребят из Донецкой Народной Республики.Алина Нагаевская, жительница г. Шахтерска (ДНР):- Благодарны также за то, что приглашаете наших детей на Университетские смены, даёте им возможность отвлечься уйти от этих страшных будней. Продолжаются обстрелы, и, к сожалению, продолжают гибнуть люди, мирное население. К сожалению, также погибают и дети, это очень больно и прискорбно для нас.Фотовыставка «Ангелы Донбасса» - о преступлениях, которые не имеют срока давности. На ней - 49 портретов погибших детей. Вокруг - инсталляция в виде свечей, гвоздик и детских игрушек, которая рассказывает о пережитой боли сильнее самых громких слов. Рано или поздно виновные ответят по закону за каждую украденную детскую жизнь, подчеркивает волонтёр Павел Кутузов. Одним из первых он приехал в ДНР в составе сводного отряда добровольцев для оказания помощи местным жителям.Павел Кутузов, руководитель первого отряда владимирской МГЕР на Донбассе:- Очень тяжело, когда погибают люди. А когда погибают дети — это намного страшнее! Дети — наше будущее. Дети — наша жизнь. С первых дней спецоперации мы помогаем жителям Донбасса, наши волонтеры ежедневно находятся на территориях, и помогают жителям, помогают детям, помогают нашим военным. Сейчас мы должны объединиться, и только вместе мы добьемся победы!