Об этом заявил заместитель губернатора Владимир Куимов. На странице жителей города и области будут информировать о ходе восстановительных работ на объекте. Кроме того, люди смогут делиться

Об этом заявил заместитель губернатора Владимир Куимов. На странице жителей города и области будут информировать о ходе восстановительных работ на объекте. Кроме того, люди смогут делиться историей памятника и предлагать свои идеи по дизайну и концепции. Напомним, своего возрождения кинотеатр в самом центре Владимира ждет уже более 10 лет. На муниципальном уровне решить проблемы «Художественного»