В списке есть два автогрейдера, лаповый погрузчик, шесть комплексных дорожных машин, разметочная машина, бульдозер, погрузчики.

Во Владимире ЦУГД закупит 29 единиц спецтехники для зимней уборки города. В списке есть два автогрейдера, лаповый погрузчик, шесть комплексных дорожных машин, разметочная машина, бульдозер, погрузчики.Часть машин уже приобретена. Как сообщили в мэрии, по оставшейся технике контракты уже подписаны или находятся на стадии заключения.Всего на обновление автопарка предприятия выделено 197 млн рублей.