Во Владимире на маршруты выйдут «автобусы -малютки». Любопытные кадры нового общественного...

Во Владимире на маршруты выйдут «автобусы -малютки».Любопытные кадры нового общественного транспорта, который совсем скоро будет обслуживать владимирцев, опубликовали в сообществе Вконтакте «PRO Транспорт» Владимир News.Четыре автобуса-малютки, как стало известно, прибыли в депо муниципального «Владимирпассажиртранса».После проверки и проведения необходимых мероприятий по подготовке, они выйдут на маршруты «10C» и «13C».Известно, что общее количество новых (ожидаемых) автобусов - 100 единиц. Владимирцы будут ездить на ЛИАЗах (30 ед.), «Волгобасах» (4 ед.), «Волгобасах» большого класса (газ) - 36 ед. и «Волгобасах» большого класса (дизель) - 30 единиц.Напомним и о внедрение интеллектуальных транспортных систем (ИТС).Как сообщил «Упрдор», это позволит выводить информацию на табло о времени прибытии транспорта в режиме реального времени с помощью системы ГЛОНАСС.Фото: https://vk.com/transport_vladimira33