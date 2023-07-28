Во Владимире на Никитском бульваре состоится открытый кинопоказ приключенческого фильма. Во...

Во Владимире на Никитском бульваре состоится открытый кинопоказ приключенческого фильма.Во Владимире продолжаются открытые кинопоказы. Сегодня на Никитском бульваре можно будет посмотреть голландскую приключенческую картину "Спирит".Фильм рассказывает историю девушки, мечтающей стать наездницей. История спасения и трогательной дружбы никого не оставит равнодушным, уверены организаторы кинопоказа. Начало в 9 вечера. Категория 6+.