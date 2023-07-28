На улице Сакко и Ванцетти регулярно торгуют фруктами и овощами прямо из грузовиков. Комиссия из сотрудников администрации города, полиции и ГИБДД провела рейд. Нелегальная торговля опасна

На улице Сакко и Ванцетти регулярно торгуют фруктами и овощами прямо из грузовиков. Комиссия из сотрудников администрации города, полиции и ГИБДД провела рейд. Нелегальная торговля опасна – предупреждают в мэрии. В лучшем случае покупатель может получить некачественный товар, в худшем – отравление. Зачастую у уличных продавцов нет необходимых документов. По результатам рейда на улице Сакко