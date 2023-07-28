Во Владимире на видео попал полностью горящий микроавтобус.
Шокирующие кадры, снятые очевидцами,...
Во Владимире на видео попал полностью горящий микроавтобус.
Шокирующие кадры, снятые очевидцами, опубликовал тг-канал Подслушано Автомобилистов | Владимир.
Возгорание на Московском шоссе у Ледового дворца "Владимир" только что ликвидировали пожарные.
Микроавтобус был целиком охвачен пламенем, которое поднималось выше его крыши.
Транспортное средство полностью выгорело изнутри. Сообщений о пострадавших нет.
Дознаватели выясняют все обстоятельства произошедшего.
Фото и видео: тг-канал Подслушано Автомобилистов | Владимир.