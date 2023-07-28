Осенью они станут частью Национальной электронной библиотеки.

Во Владимире областная научная библиотека оцифровала 34 уникальные книги. Осенью они станут частью электронной библиотеки.Издания отбирались экспертной комиссией. Раздел сайта «Памятники печати региональных типографий» пополнят книги, которые выпускали в первые годы работы местных типографий. В список попали произведения поэтов-самоучек, наблюдения и выводы агрономов страны конца XIX – начала XX веков, а также различные сборники и каталоги.Добавим, что специалисты учреждения проводят работу по оцифровке культурного наследия четвёртый год подряд.