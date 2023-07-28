Во Владимире полицейские задержали местную жительницу, которая подозревается в краже мобильного у...

Во Владимире полицейские задержали местную жительницу, которая подозревается в краже мобильного у продавца магазина.18-летняя девушка-продавец не ожидала, что во время рабочего дня пропадёт её личный мобильный телефон.Об этой истории (в областном центре) сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Только по записи видеокамер из торгового зала, было установлено, что кражу совершила одна из покупательниц торговой точки.Женщина незаметно похитила оставленный на прилавке гаджет, после чего поспешила скрыться из магазина. Правда, «затеряться» не удалось.Полицейские оперативно задержали 40-летнюю местную жительницу, которая призналась, что действительно украл гаджет у продавца.В настоящее время следователем СУ УМВД России по городу Владимиру в отношении гражданки возбуждено уголовное дело по признакам «кражи».Сообщается, что подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Фото: pxfuel.com