Во Владимире с местного рынка было эвакуировано 60 человек из-за пожара.
Как сообщают очевидцы,...
Во Владимире с местного рынка было эвакуировано 60 человек из-за пожара.
Как сообщают очевидцы, находившиеся на рынка (на улице Чайковского, 3 «Б»), в здании ощущалось задымление.
Многие сначала не поняли, что начался пожар, но в дальнейшем постарались оперативно покинуть помещение.
Пресс-служба МЧС России по Владимирской области информирует, что действительно сегодня (28 июля) в 10:33 поступило сообщение о пожаре.
По прибытии подразделений наблюдалось задымление в подвальном помещении.
Предварительная площадь пожара 5 кв. м.
К ликвидации пожара привлекались 11 единиц техники и 40 человек личного состава.
На месте пожара было оперативно эвакуировано 60 человек.
Информации о погибших или пострадавших нет.
Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.
Напоминаем: в случае пожара необходимо звонить по телефонам «01» или «101». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов
Фото: пресс-служба МЧС России по Владимирской области