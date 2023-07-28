Во Владимире с местного рынка было эвакуировано 60 человек из-за пожара. Как сообщают очевидцы,...

Во Владимире с местного рынка было эвакуировано 60 человек из-за пожара.Как сообщают очевидцы, находившиеся на рынка (на улице Чайковского, 3 «Б»), в здании ощущалось задымление.Многие сначала не поняли, что начался пожар, но в дальнейшем постарались оперативно покинуть помещение.Пресс-служба МЧС России по Владимирской области информирует, что действительно сегодня (28 июля) в 10:33 поступило сообщение о пожаре.По прибытии подразделений наблюдалось задымление в подвальном помещении.Предварительная площадь пожара 5 кв. м.К ликвидации пожара привлекались 11 единиц техники и 40 человек личного состава.На месте пожара было оперативно эвакуировано 60 человек.Информации о погибших или пострадавших нет.Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.Напоминаем: в случае пожара необходимо звонить по телефонам «01» или «101». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефоновФото: пресс-служба МЧС России по Владимирской области