Микроавтобус загорелся на повороте на улицу Верхняя Дуброва напротив ресторана «Вкусно и точка» во Владимире. Об этом сообщили «Шестому каналу» очевидцы ДТП. По словам одного из

Микроавтобус загорелся на повороте на улицу Верхняя Дуброва напротив ресторана «Вкусно и точка» во Владимире. Об этом сообщили «Шестому каналу» очевидцы ДТП. По словам одного из свидетелей, водитель «пытался бегать вокруг авто с огнетушителем, но уже было поздно». В МЧС по Владимирской области рассказали, что пожар охватил площадь 5 кв. метров. Спасатели уже потушили возгорание.