На ней представлены 50 снимков ребят разного возраста, под каждым из которых указана информация об обстоятельствах их гибели.

Во Владимире в память о погибших детях открылась фотовыставка «Ангелы Донбасса». Об этом рассказали в правительстве 33-го региона.На ней представлены 50 снимков ребят разного возраста, под каждым из которых указана информация об обстоятельствах их гибели. В основном — это результаты артобстрелов со стороны ВСУ.В открытии приняли участие школьники из ДНР. Собравшиеся посмотрели видеоролики и узнали трагические факты из жизни мирного населения Донбасса.Память маленьких ангелов почтили минутой молчания.