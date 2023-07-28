На ней представлены 50 снимков ребят разного возраста, под каждым из которых указана информация об обстоятельствах их гибели.
Во Владимире в память о погибших детях открылась фотовыставка «Ангелы Донбасса». Об этом рассказали в правительстве 33-го региона.
На ней представлены 50 снимков ребят разного возраста, под каждым из которых указана информация об обстоятельствах их гибели. В основном — это результаты артобстрелов со стороны ВСУ.
В открытии приняли участие школьники из ДНР. Собравшиеся посмотрели видеоролики и узнали трагические факты из жизни мирного населения Донбасса.
Память маленьких ангелов почтили минутой молчания.