Возгорание произошло в подвальном помещении торгового здания, сообщили в МЧС. Сообщение о пожаре поступило в тревожное ведомство сегодня, 28 июля, около половины одиннадцатого утра. Когда на

Возгорание произошло в подвальном помещении торгового здания, сообщили в МЧС. Сообщение о пожаре поступило в тревожное ведомство сегодня, 28 июля, около половины одиннадцатого утра. Когда на место прибыли спасатели, из подвального помещения шел дым. Пришлось эвакуировать 60 человек. К ликвидации пожара привлекалось 11 единиц техники и 40 человек личного состава. Спасателям удалось потушить огонь на