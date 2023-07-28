Депутаты Законодательного Собрания приняли закон о «корзинке новорожденного». Родителям малышей во Владимирской области, при выписке из роддома будут дарить подарки. Это нововведение

Депутаты Законодательного Собрания приняли закон о «корзинке новорожденного». Родителям малышей во Владимирской области, при выписке из роддома будут дарить подарки. Это нововведение коснется всех детей, рожденных с 1 октября 2023 года. Родителям предоставлен выбор – взять набор различных предметов ухода на первые недели жизни ребенка или заменить его на деньги – 10 тыс. руб. Депутатами