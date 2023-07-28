Депутаты Заксобрания утвердили поправки в нормативный акт.

Во Владимирской области дачников будут штрафовать за нарушение закона о тишине. Депутаты Заксобрания утвердили поправки в нормативный акт.Ранее садоводы председателю регионального парламента Владимиру Киселёву на шум со стороны соседей по СНТ. Огородники, которые проводят лето на своих участках, нередко страдают от громкой музыки или звуков техники, которая не смолкает даже по ночам.И вот, теперь на территориях садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ соблюдать тишину нужно будет с 22 до 6 часов (в выходные до 9) и с 13 до 15 часов. Нарушителям грозит штраф от 5 до 50 тысяч рублей. Изменения вступят в силу через 10 дней после официального опубликования.