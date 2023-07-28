Решение приняли депутаты Законодательного Собрания.

Во Владимирской области продлили налоговые льготы для инвесторов. Решение приняли депутаты Законодательного Собрания.Сейчас инвесторы разбиты на пять категорий. К примеру, инвестпроекты первой категории, где вложения варьируются от 50 до 200 млн рублей, получают налоговые послабления на протяжении трёх лет. Компании, инвестировавшие 200 млн – на четыре, и так далее. В зависимости от категории ставка налога на прибыль составляет от 13,5% до 17%. Эту форму поддержки парламентарии продлили до 1 января 2025 года.«За 2021 год дополнительно бюджет от этих инвесторов получил 984 млн, то есть с каждого вложенного рубля вернулось 16», - аргументировали в ЗС продление льгот.Кроме того, для резидентов ТОР «Камешково» на два года увеличен срок, в течение которого они освобождаются от налога на имущество.