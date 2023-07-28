Во Владимирской области православные отмечают День Крещения Руси Сегодня православные отмечают...

Во Владимирской области православные отмечают День Крещения РусиСегодня православные отмечают День Крещения Руси. Также это день памяти Святого равноапостольного князя Владимира.Во всех храмах и монастырях региона пройдут праздничные литургии и молебны по особому чину, сообщают во Владимирской Епрахии.В 12 часов на всех колокольнях, по традиции, будет совершен единый праздничный звон. Праздник, напомню, был внесен в список государственных памятных дат в 2010 году.