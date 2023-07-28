Закон вступит в силу с 1 октября 2023 года.

Во Владимирской области родители младенцев будут получать 10 тысяч рублей, либо подарочный набор из нужных для новорождённого вещей. Закон утвердили депутаты ЗС.Закон вступит в силу с 1 октября. Для реализации инициативы на три месяца 2023 года власти заложили 22,7 млн рублей. В следующем году планируется выделить 90 млн рублей.Меры направлены на преодоление , ведь именно так охарактеризовала ситуацию с рождаемостью в 33-ем регионе вице-премьер Татьяна Голикова. Добавим, что в прошлом году почти 1000 владимирских женщин рожать в Московскую область.