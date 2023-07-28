На июльском заседании Законодательного Собрания депутаты приняли поправки в закон о тишине. Теперь в перечне объектов, где по определенным часам нельзя шуметь – территории садоводческих и

На июльском заседании Законодательного Собрания депутаты приняли поправки в закон о тишине. Теперь в перечне объектов, где по определенным часам нельзя шуметь – территории садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ. Внесение поправок в областной Закон «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Владимирской области» инициировал председатель Законодательного Собрания Владимир Киселев. Депутаты поддержали поправки, и изменения