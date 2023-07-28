Во Владимирской области жительницу Петушинского района подозревают в краже одежды и косметики на...

Во Владимирской области жительницу Петушинского района подозревают в краже одежды и косметики на 210 000 рублей.Как сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области, с заявлением о краже товара на сумму более 210 000 рублей в начале июля в ОМВД России по Петушинскому району обратилась директор пункта выдачи известного маркетплейса.Выяснилось, что всё произошло в городе Петушки.Полицейские пришли к выводу, что к совершению кражи причастна одна из работниц пункта маркетплейса - 20-летняя местная жительница.На допросе она созналась в содеянном, пояснив, что делала заказ понравившегося ей товара. И после того, как посылка прибывала в пункт выдачи, забирала себе.В электронных документах, к которым у девушки был доступ, она указывала, что товар "не дошел до места назначения".Таким образом жительница Петушков завладела дорогой одеждой, косметикой и мобильным телефоном.Следственным отделом ОМВД России по Петушинскому району в отношении гражданки возбуждено уголовное дело по признакам «Кражи».Уточняется, что часть похищенного имущества девушка всё же вернула.Фото: pxfyel.com