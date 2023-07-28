Сегодня, 28 июля, в домах на улицах Зелёной, Песочной и Судогодском шоссе Владимира произошло отключение горячей воды.

Сегодня, 28 июля, в домах на улицах Зелёной, Песочной и Судогодском шоссе Владимира произошло отключение горячей воды. Причиной стал дефект в работе котельной загородной зоны. Об этом сообщили региональные СМИ со ссылкой на пресс-службу областного филиала «Т Плюс».В теплоснабжающей компании пояснили, что подача горячей воды возобновится после завершения ремонта. В настоящий момент сотрудники организации предпринимают все усилия, чтобы найти и устранить неисправность. Энергетики извиняются за причинённые неудобства и надеются на понимание владимирцев.