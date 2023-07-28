30-летнего жителя Судогды поймали на сбыте наркотиков. Мужчина пытался продать товар полицейскому в туалете местной больницы. Теперь судогодцу светят 4 года тюрьмы, сообщила пресс-служба

30-летнего жителя Судогды поймали на сбыте наркотиков. Мужчина пытался продать товар полицейскому в туалете местной больницы. Теперь судогодцу светят 4 года тюрьмы, сообщила пресс-служба прокуратуры Владимирской области. Мужчина ранее привлекался к административке за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Также его лишали прав на вождение, но удостоверение мужчина не сдал. Но 24 января