Гусь-Хрустальный район готовится к празднику Александрова дорога Историческая реконструкция...

Гусь-Хрустальный район готовится к празднику "Александрова дорога"Историческая реконструкция похода дружины великого князя Александра Невского. Гусь-Хрустальный район готовится к одному из главных культурно-исторических событий лета - празднику "Александрова дорога".Он состоится в национальном парке "Мещёра", в посёлке Тасинский - 3 августа с 12:00 до 15:00.В программе исторической реконструкции: торжественное шествие конной дружины Александра Невского, показательные выступления дружинников с ратными упражнениями, исторические зарисовки боя 13-го столетия, ярмарка народных промыслов.По словам инициаторов проекта, главное условие похода - полная аутентичность. Участники носят средневековую одежду, ночуют в шатрах, готовят пищу на костре. А задача - повторить поход предков, проявив мудрость, мужество и взаимовыручку.