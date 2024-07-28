Июль во Владимирской области завершится прохладной погодой, грозами и ливнями В последних числах...

Июль во Владимирской области завершится прохладной погодой, грозами и ливнямиВ последних числах июля погода в центральных областях, в том числе в нашем регионе, из-за циклона будет дождливой и прохладной.В связи с прохождением холодного атмосферного фронта через наш регион 29 июля ожидаются залповые ливни. Местами прогнозируются — сильные грозы, порывистый ветер.Ожидается понижение температуры воздуха, как мы уже сообщали ранее, на 5-7 градусов.Днём максимальная температура во Владимире (и по области) составит +19…21°C, по области 18…23 градусов тепла.Атмосферное давление начнёт резко падать, и составит 736 мм ртутного столба. Влажность высокая — 85%. Ветер — западный, до 3 метров в секунду.Напомним, предупреждение о неблагоприятных условиях погоды составлено в Гидрометцентре России ещё 26 июля (2024 года).Народный прогноз погоды на 29 июля:«Если ботва у моркови поникла, то пойдёт дождь»;«Если коршуны в небе парят, то установится жаркая погода»;«Если роса держится до обеда, то день будет знойным».Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений