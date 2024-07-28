«Мусорные дела»: во Владимире пытаются избавиться от стихийных помоек Итогами за первое полугодие...

«Мусорные дела»: во Владимире пытаются избавиться от стихийных помоекИтогами за первое полугодие поделилась пресс-служба прокуратуры Владимирской области.Речь идёт про «мусорные дела». За истекший период зафиксировано 146 нарушений, внесено 37 представлений, по результатам рассмотрения которых 50 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, а к административной - 20 должностных и юридических лиц.«… В текущем году зафиксированы не единичные случаи непринятия уполномоченными лицами мер по ликвидации несанкционированных свалок. После вмешательства прокуратуры города Владимира ликвидирована свалка мусора на земельном участке вблизи дома 35/9 по улице Полины Осипенко и 8 свалок удалены с территории кладбища «Улыбышево». Меры прокурорского реагирования также принимались по фактам отсутствия на контейнерных площадках трехстороннего ограждения, твердого покрытия с уклоном для отведения талых и дождевых вод, размещенного в доступном месте графика удаления ТКО...» - поясняют в пресс-службе региональной прокуратуры.Нарушения выявлены на улицах Горького, Лакина, Луначарского, Лыбедском проезде, Судогодском шоссе, Усти-на-Лабе, Ново-Ямскаой, Солнечной и т.д.Отмечается, что результаты проверок отражены в представлениях, внесенных в том числе и в адрес главы города Владимира."... В ряде случаев бездействие органов местного самоуправления потребовало обращения прокурора в суд. Так, проверка показала, что Реестром мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования города Владимира - площадки накопления ТКО на территории частного сектора в самостоятельных населенных пунктах МО города Владимира: деревни Злобино, Вилки, Аббакумово, Никулино, Шепелево, Немцово, Оборино, не предусмотрены. Выезд на место показал, что сбор и накопление мусора в этих населенных пунктах осуществляется стихийно...» - рассказывают в пресс-службе региональной прокуратуры.По данному факту в адрес администрации Владимира также было внесено представление. И в результате нарушения были устранены.Отмечается, что прокурор города обратился в суд с требованием обязать органы местного самоуправления организовать сбор и накопление ТКО на обозначенной территории частного сектора. В данный момент исковое заявление находится на рассмотрении.По фактам многочисленных нарушений графика вывоза отходов с территории муниципального образования Владимир, допущенных ООО «Биотехнологии», в адрес регионального оператора также дважды вносились представления.В пресс-службе прокуратуры сообщают, что должностные лица, допустившие нарушения, привлечены к дисциплинарной ответственности. Руководителям ООО «Биотехнологии» выставлен штраф - 250 тысяч рублей.Фото: пресс-служба прокуратуры Владимирской области