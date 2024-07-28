«Оживший каменный цветок»: чем суккуленты могут удивить владимирцев? И вновь рубрика «Во саду ли,...

«Оживший каменный цветок»: чем суккуленты могут удивить владимирцев?И вновь рубрика «Во саду ли, в огороде». Помните у Павла Бажова сказ о «Малахитовой шкатулке» про каменный цветок? Мистическая, завораживающая история. Данилка его увидел у Медной горы хозяйки. Красота поразила главного героя и погубила. Но ведущие рубрики - Виктория Михеева и Валентина Блинова, хоть и верят в чудеса да сказки - больше надеются на свои трудовые успехи и ботанику. Они смогли вырастить каменный цветок без помощи чар. Вернее каменную розу. Да и не каменную, а вполне себе живую. Иначе - Эхеверию или Суккулент. Чудо, не чудо, а факт!- Валентина Васильевна, мне очень нравятся растения, о которых вы сейчас будете рассказывать. Они удивительно разнообразны, неприхотливы, выносливы, могут украсить ландшафт просто в любой точке участка!- Обычно мы считаем что суккуленты - комнатные растения. Но нет, они произрастают в пустынях, полупустынях. Им нужно много тепла. Оказывается, у нас, во Владимирской области, также есть места, где растут суккуленты в диком виде. Об этом мало кто знает. Называют суккуленты — «молодила». Иногда каменными розами. Потому что очень красивые! А сейчас появилось множество сортов в продаже. Красные и седые, зеленые и голубоватые, красные-бордовые и пёстрые, разноцвет. И у них точки разные бывают, каемочки, полоски, небольшие вкрапления. Формы также интересные. Они достаточно «толстенькие», так как вынуждены жить в суровых условиях, и где влага не всегда бывает. Они жару выносят, но, конечно, лучше бы все равно их поливать. Их можно сажать на альпийских горках, бордюры небольшие делать, маленькие ракарии.- А как же… в природе эти удивительные цветы растут и размножаются?- Они в природе растут на каменистых склонах, недалеко от леса. Вот наша «молодила», которая дико растущая - в Собинском районе, она - на супесчаной почве. У них получается так, что образуются маленькие «детки». Вы можете дарить их друзьям: или отдельные экземпляры «деток», или целые композиции из разных растений. Многие ведь коллекционировать начинают «молодила». На балконе - длинный вазон. Это красиво! И существуют низкие сукуленты. Не требуют такого ухода, как, например, бархатцы. Здесь влага содержится в листьях, она — слизистая. Долго держится, как у алоэ. Но все равно поливать периодически эти растения надо. Они принесут вам очень много радости и красоты!- Встречаются разные виды?- Многие знают такие суккуленты, как седумы или очитки. Они ковры растительные образовывать могут: мелкие-мелкие листочки, белые цветочки. Это не мох, все его мхом называют! Он просто обрамляет клумбы. Есть седум Эверса, с голубоватыми листьями, более удлиненными. Он не так разрастается, как седум Лидийский. А в Загородном парке, во Владимире, растёт седум Едкий. Желтыми цветами выделяется. Седумов много появилась сейчас, кстати, но нам, например, очень нравится за неприхотливость - седум или очиток Видный. Он высокий, может до 60 сантиметров вырасти. У него толстые листья. Сейчас, кстати, в дефиците стал везде, а потому что неприхотлив. У него еще на корнях утолщения. И он там запас питательных веществ держит. Цветет красно-розовыми цветами. А бывают сорта с бордовым и фиолетовым оттенками, золотистого цвета. И главное, он такой неприхотливый, такой хороший, он идет во всех ландшафтных композициях!- На что ещё следует обратить внимание?- Хочу обратить ваше внимание, что в природе есть седум Обыкновенный или Пурпурный - «заячьей капустой» его ещё называют. И наша «бабочка Аполлон» (она в разных районах Владимирской области очень редко встречается), точнее её гусеницы, питаются только листьями седума, который у нас в Судогодском районе растёт местами. Есть ещё такой родственник «молодила» с трудным названием, как Йовибарба Хейфеля. Похож, но размножается не с помощью «деток», а в «розетке» - в пазухе листа появляются «детки».- Удивительно, правда?- Да, это действительно удивительные растения, просто чудо природы! Самый мастеровитый художник - природа. Рекомендуем посадить суккуленты, ни на минуту не пожалеете!Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений