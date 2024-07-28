Суздальский кремль станет местом показа шоу «Свет Суздаля. Сказки Земли Владимирской»
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Суздальский кремль станет местом показа шоу «Свет Суздаля. Сказки Земли Владимирской»
Как стало известно, в течение трёх недель - с 15 августа по 4 сентября - жители и гости Суздаля смогут наблюдать аудиовизуальное шоу.
Оно станет завершающим аккордом в череде праздничных событий, посвященных 1000-летию древнего города.
Для сюжета использовали подлинные владимирские сказки. В основе визуального ряда - отсылки к творчеству великих русских художников И. Билибина и А. Бенуа, известных своими иллюстрациями к сказочным историям, а также традиционные ремёсла - Владимирское шитьё, Мстёрская лаковая миниатюра, узоры Фаберже, а также Ивановские текстильные узоры и коллекция тканей XVIII-XIX веков Музея Ивановского ситца.
По плану: каждый вечер с наступлением сумерек стены Суздальского кремля будут превращаться в волшебное пространство, позволяя зрителям отправиться в невероятное путешествие по сказочным сюжетам и встретить героев любимых с детства произведений.
Часы показов будут объявлены позднее, ориентировочно начало шоу – в 21.00.
Фото: пресс-служба ВСМЗ