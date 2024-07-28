В 2025 году туристы будут заселяться в гостиницы Владимирской области по водительскому...

В 2025 году туристы будут заселяться в гостиницы Владимирской области по водительскому удостоверению.Да и не только в нашем регионе, но и по всей России. Как сообщает «ТАСС», президент России Владимир Путин поручил правительству РФ при участии исполнительных органов субъектов обеспечить с 1 июля 2025 года возможность заселения россиян в гостиницы при предъявлении водительского удостоверения.Важно: Перечень поручений опубликован на официальном сайте Кремля.«Обеспечить с 1 июля 2025 г. возможность заселения граждан Российской Федерации в гостиницы при предъявлении водительского удостоверения», - говорится в поручении.Ранее Минэкономразвития РФ предложило разрешить заселение в отели по военному билету, водительским правам и загранпаспорту, а также на основании предоставления таких документов в электронном виде с помощью портала госуслуг.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений