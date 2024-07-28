Молодой человек по имени Валерий заехал в реку Кольчугино от горя, терзающего его из-за долгов. Парня спасли очевидцы, сообщил телеграмм-канал BAZA вечером в субботу, 27 июля. Отдыхающие, увидев

Молодой человек по имени Валерий заехал в реку Кольчугино от горя, терзающего его из-за долгов. Парня спасли очевидцы, сообщил телеграмм-канал BAZA вечером в субботу, 27 июля. Отдыхающие, увидев тонущую машину, сразу пришли на помощь. Они вытащили водителя из салона, но парень вырвался и отплыл от них подальше. Его уговаривали выйти на берег, но Валерий долго