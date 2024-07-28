В Суздале пройдёт фестиваль «Лето Господне» 11 августа состоится уже ставший традиционным...

В Суздале пройдёт фестиваль «Лето Господне»11 августа состоится уже ставший традиционным фестиваль духовной музыки «Лето Господне».Все храмы города «запоют» вместе, чтобы отпраздновать вековой юбилей, отмечают организаторы.Публику ждут выступления звонарей из разных городов России.Среди приглашенных гостей - Московский академический камерный хор, который исполнит фрагменты «Литургии Св. Иоанна Златоуста» и «Всенощного бдения» С.Рахманинова, симфонии-действа «Перезвоны» В.Гаврилина, а также русские народные песни.В финале ожидается гала-концерт нового проекта «Оперная академия» Владимирского областного центра классической музыки и Владимирского областного музыкального колледжа.Подробная программа в Афише:Вход на фестиваль свободный.Фото: https://vladimirculture.ru/events/62598/festival-leto-gospodne