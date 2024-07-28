Об этом рассказали представители регионального Правительства у себя в телеграм-канале.

Во Владимирской области прошёл семинар Современные технологии растениеводства средней полосы России». Об этом рассказали представители регионального Правительства у себя в телеграм-канале.Участники семинара посетили научно-производственную площадку в селе Ивановское Суздальского района, где специалисты проводят экспериментальные экоиспытания новых и популярных для зоны нечерноземья сортов сельхозкультур.«Проект позволит аграриям самим производить корма и обеспечивать рацион питания животных за счёт внутренних ресурсов, избегая дорогостоящей логистики. Основная задача – размещение нетрадиционных, но перспективных для нашей зоны культур, таких как подсолнечник, лён, соя, кукуруза на зерно», – пояснила руководитель филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по области Марина Олимова.Будут изучены более 130 таких сортов, при этом основной целью является развитие отечественного семеноводства в качестве важного фактора обеспечения технологической независимости страны.