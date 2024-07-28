В Петушках житель купил через интернет шины, которые к нему так и не приехали.

По информации пресс-службы УМВД России по Владимирской области, в июне поступило сообщение от жителя Петушков. Согласно заявлению, в интернет-сервисе по продажам он хотел купить комплект автомобильных шин.В последствии пострадавший перевёл продавцу 40 тысяч рублей на счёт и стал ожидать товар. Шины так и не приехали, а подозреваемый перестал выходить на связь.На данный момент, по версии следствия, обвиняемый может быть причастен ещё к семи подобным преступлениям. Обвиняемый, после задержания в Ростовской области, полностью признался в содеянном. Возбуждено дело об уголовной ответственности.