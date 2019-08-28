Мария Миронова перестала скрывать свою беременностью. У 46-летней актрисы появится второй ребенок.

Мария Миронова перестала скрывать свою беременностью. У 46-летней актрисы появится второй ребенок.О том, что Мария Миронова беременна, стало известно благодаря приложению Stories на ее официальной страничке в социальной сети Instagram. Популярная актриса продемонстрировала фотографии и видеозаписи из Греции, где проводит сейчас отпуск. Сняли и саму артистку. На суд зрителей Мария предстала в белой длинной юбке и светлой футболке, которая весьма красноречиво обтянула большой живот.