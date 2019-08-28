Бывшим полицейским из Анапы, подозреваемым в принуждении несовершеннолетней волейболистки к сексу, обвинение пока не предъявлено, они задержаны, адвокат одного из них Юрий Гапеев.

Бывшим полицейским из Анапы, подозреваемым в принуждении несовершеннолетней волейболистки к сексу, обвинение пока не предъявлено, они задержаны, рассказал РИА Новости адвокат одного из них Юрий Гапеев.Ранее сообщалось о том, что в ночь на понедельник в поселке Витязево трое полицейских застали во время близости на пляже девушку и молодого человека​​​.Юношу они отпустили, а девушку стали запугивать отделом по делам несовершеннолетних, после чего принудили ее к сексуальному контакту. Волейболистка рассказала тренеру о случившемся, а тот обратился в полицию, передает РИА Новости.По информации СУСК по Краснодарскому краю, в отношении двух сотрудников ППС в Анапе возбуждено уголовное дело по статье "Понуждение несовершеннолетней к действиям сексуального характера". Если их вина будет доказана, им грозит до 5 лет лишения свободы.В региональном главке МВД сообщили об увольнении сотрудников из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Рассматривается вопрос об увольнении из органов внутренних дел их непосредственных руководителей, а начальник ОМВД по Анапе уже отстранен от должности.Однако экс-полицейские своей вины не признают, заявляя об отсутствии сексуального контакта с волейболисткой.По словам адвоката, сразу после встречи с полицейским нарядом около 2:00 по московскому времени девушка отправилась в ресторан, где танцевала до 6:00, это подтверждается видеозаписью, которую защита предоставит следствию. Освидетельствование на состояние алкогольного опьянения показало у волейболистки 0,5 промилле.По мнению адвоката, девушка оговорила полицейских в состоянии алкогольного опьянения, а теперь не хочет отказаться от своих слов, из-за боязни ответственности за ложный донос.Адвокат отметил, что не располагает информацией о молодом человеке, с которым волейболистку застала полиция и который может быть свидетелем. По его мнению, молодой человек также спортсмен и его намеренно скрывают.