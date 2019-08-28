Освобождение Кирилла Вышинского было ожидаемо еще с мая прошлого года. Я верю в правосудие, - так его адвокат прокомментировал в эфире 60 минут освобождение журналиста.

Андрей Доманский — адвокат Кирилла Вышинского — прокомментировал в эфире "60 минут" освобождение журналиста."Освобождение Кирилла Вышинского было ожидаемо еще с мая прошлого года. Я верю в правосудие. Пусть медленно, но европейский закон все же работает, справедливость восторжествовала. Это мы видим по сегодняшнему решению суда", — заявил Доманский.Он сообщил, что после выхода из-под стражи, Вышинский выразил большую благодарность за поддержку, которую оказывают ему журналисты и общественность. "Все остальное будет сказано непосредственно самим Кириллом", — добавил адвокат. Сейчас, по мнению Доманского, Вышинский нуждается, прежде всего, в отдыхе:"Кирилл приводит себя в порядок. Ему надо вдохнуть воздух свободы".Сам же адвокат занят техническими вопросами, связанными с освобождением журналиста.Также Доманский подтвердил, что Вышинский был выпущен под личные обязательства, возложенные на него судом: являться по первому требованию в суд, уведомлять о смене места жительства, не общаться со свидетелями по делу.Кирилл Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года по обвинению в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. Суд восемь раз продлевал ему срок ареста. Всего журналист находился под стражей более 400 дней. Однако сегодня, 28 августа 2019 года, во время рассмотрения апелляционной жалобы Киевский суд согласился изменить меру пресечения и выпустил его из-под ареста под личное обязательство. Следующее заседание запланировано на 16 сентября.