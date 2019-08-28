В Сети появились слухи о предстоящей свадьбе популярного актера Сергей Бурунова, получившего наибольшую известность после съемок в сериале Полицейский с Рублевки. прокомментировать ситуацию решилась PR-директор артиста Анастасия Сайфулина .

В Сети появились слухи о предстоящей свадьбе популярного актера Сергей Бурунова, получившего наибольшую известность после съемок в сериале "Полицейский с Рублевки". прокомментировать ситуацию решилась PR-директор артиста Анастасия СайфулинаПо ее словам, это всего лишь глупые сплетни. Она утверждает, что пересуды о скорой свадьбе Бурунова не имеют отношения к действительности и просто смешны.Представитель актера уверенно заявила, что Сергей не собирается жениться. У него, как минимум, нет на это времени.В настоящее время у звезды очень много работы. Он задействован сразу в нескольких крупных проектах. Он снова снимается в полнометражном фильме "Полицейский с Рублевки" и новых сериях комедийного детектива, где играет одну из главных ролей. Кроме того, он участвует в съемках продолжения сериалов "Содержанки" и "Мылодрама" и третьем "Последнем богатыре"."Откуда у него время на личную жизнь и женитьбу при том, что он участвует в пяти проектах? По двадцать с лишним смен в месяц он отрабатывает", – недоумевает Сайфулина.Отметим, к своим 42-м годам у Бурунова не было еще ни одного штампа в паспорте. Да и в страстных, но мимолетных романах с яркими представительницами российского шоу-бизнеса он замечен не был. Сам Сергей неоднократно упоминал, что мечтает о крепкой семье. Но пока свою единственную актер, к сожалению, не встретил.