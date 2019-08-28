Полузащитник сборной России и Монако Александр Головин заявил, что хочет остаться в команде из лиги 1 еще как минимум на один сезон, а также рассказал о том, почему сменил имидж.

Полузащитник сборной России и "Монако" Александр Головин заявил, что хочет остаться в команде из лиги 1 еще как минимум на один сезон, а также рассказал о том, почему сменил имидж."Я хочу остаться здесь, в "Монако", еще как минимум на сезон. Потому что только привык, – приводит слова Головина "Спорт-Экспресс". – Уверен, что этот сезон будет гораздо лучше и для меня, и для команды".Помимо этого, Головин заявил, что у него нет целей отдать сколько-то передач или забить голов в предстоящем сезоне, так как он не ведет подсчетов и не выходит на игру с мыслями о том, что нужно набрать очки по системе "гол+пас".На первой в сезоне тренировке с монегасками 23-летний хавбек сборной России появился в новом для себя имидже – он покрасил волосы и стал блондином."Почему перекрасился? Да это я проспорил. Как вы знаете, я играю в компьютерную игру. Я и еще два моих друга проиграли – и пришлось покраситься. В общем, это не мое желание", – рассказал Головин.Напомним, Александр в прошлом сезоне в составе "Монако" принял участие в 35 играх во всех турнирах, забил четыре мяча, отдал четыре голевых передачи, а также заработал семь желтых карточек и одну красную.В сезона-2019/20 монегаски стартовали с двух поражений и одной ничьи. После трех туров команда Леонарду Жардима с одним очком находится на 19-й строчке турнирной таблицы. В следующем туре "Монако" 1 сентября на выезде сыграет со "Страсбуром".